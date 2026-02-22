МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Словакия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Ограничения начнут действовать с сегодняшнего дня.
Константин Денисов 23-02-2026 21:17
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Словакия с сегодняшнего дня приостанавливает поставки электроэнергии на Украину. Об этом объявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Если Украина попросит помощи в стабилизации энергетической сети - мы ее не предоставим», - сказал он журналистам.

Фицо подчеркнул, что ограничения на поставки начнут действовать с сегодняшнего дня. По его словам, мера носит ответный характер на отказ Киева поставлять российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на «Дружбе». Нефтепровод пострадал из-за атаки БПЛА.

#в стране и мире #Украина #нефть #словакия #электроэнергия #нефтепровод дружба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 