Словакия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Словакия с сегодняшнего дня приостанавливает поставки электроэнергии на Украину. Об этом объявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Если Украина попросит помощи в стабилизации энергетической сети - мы ее не предоставим», - сказал он журналистам.

Фицо подчеркнул, что ограничения на поставки начнут действовать с сегодняшнего дня. По его словам, мера носит ответный характер на отказ Киева поставлять российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на «Дружбе». Нефтепровод пострадал из-за атаки БПЛА.