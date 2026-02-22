Намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие является вопиющим нарушением международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопиющее нарушение всех норм и прицепов соответствующих актов международного права», - сказал он на брифинге.

Песков назвал эту информацию чрезвычайно опасной и отметил, что российская сторона ее примет во внимание и учтет в ходе переговоров.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж готовятся предоставить Киеву ядерное оружие. Речь шла о передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.