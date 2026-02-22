МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль: планы вооружить Киев ЯО являются вопиющим нарушением права

По словам пресс-секретаря президента РФ, эту информацию российская сторона учтет при переговорах.
24-02-2026 12:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерное оружие является вопиющим нарушением международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопиющее нарушение всех норм и прицепов соответствующих актов международного права», - сказал он на брифинге.

Песков назвал эту информацию чрезвычайно опасной и отметил, что российская сторона ее примет во внимание и учтет в ходе переговоров.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж готовятся предоставить Киеву ядерное оружие. Речь шла о передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.

#в стране и мире #Украина #ядерное оружие #Кремль #Дмитрий Песков #передача ядерного оружия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 