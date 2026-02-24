МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Косачев объяснил отчаянием желание Киева побряцать ядерной бомбой

Таким образом Украина привлекает внимание спонсоров, считает вице-спикер Совета Федерации.
Дима Иванов 24-02-2026 20:40
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Возможность побряцать ядерным оружием, грязной бомбой или другими технологиями массового разрушения была бы для Украины весьма желательной перспективой, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что Киев, находясь в отчаянном положении, ищет любые возможности для того, чтобы либо переломить ход специальной военной операции, либо хотя бы дополнительно привлечь к себе внимание.

«В последнее время внимание со стороны спонсоров Украины существенным образом подорвано и сократилось. И для этого, что называется, все средства хороши», - сказал Косачев телеканалу «Звезда».

Сенатор предупредил, что в таком случае ответ России будет зеркальным.

«Если с той стороны кто-то будет бряцать ядерным оружием либо какими-то другими средствами массового уничтожения, наш ответ будет зеркальным, он не заставит себя ждать, а это, конечно же, будет означать резкую эскалацию конфликта, причем уже не только в контексте собственно российско-украинских взаимоотношений, но и в контексте как минимум региональном, европейском», - заявил он.

Он добавил, что не советует испытывать на прочность Россию в этой ситуации.

Украина сама выбрала безъядерный статус, напомнил Косачев. Россия признавала независимость Украины, когда распадался Советский союз, на основе украинских основополагающих документов, декларации о суверенитете, декларации независимости 1990-1991 года. Там было указано, что Украина будет безъядерным государством.

«Это был собственный выбор Украины, который в дальнейшем был зафиксирован в так называемом Будапештском меморандуме 1994 года», - сказал вице-спикер Совета Федерации.

Косачев отметил, что нынешнее руководство Украины сделало вид, что ничего этого не было. Это прозвучало очень отчетливо в выступлении президента Зеленского на Мюнхенской конференции в 2022 году - буквально за неделю до начала специальной военной операции, напомнил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия даст жесткий отпор и воспримет любую помощь Украине в получении ядерного оружия как попытку создать прямую угрозу ее безопасности.

#Украина #ядерное оружие #константин косачев #Совет Федерации #наш эксклюзив #«грязная» бомба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 