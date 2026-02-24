МИД: Россия даст жесткий отпор содействию Киеву в получении ядерного оружия

Россия даст жесткий отпор и воспримет любую помощь Украине в получении ядерного оружия как попытку создать прямую угрозу ее безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Любые шаги по содействию Украине в обретении военного ядерного потенциала получат со стороны России жесткий отпор», - подчеркнула Захарова.

Она пояснила, что подобные действия будут расцениваться как попытка создать прямую угрозу безопасности страны критического порядка.

Дипломат отметила, что такие планы Великобритании и Франции разрабатываются фактически в преддверии Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), запланированной на апрель текущего года.

«Убеждены, что государства-участники должны будут уделить самое серьезное внимание данному вопиющему сюжету как имеющему непосредственное отношение к функционированию режима Договора и сохранению его целостности», - указала она.

Захарова добавила, что шаги в этом направлении создадут дополнительные риски для стратегической стабильности в мире.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж готовятся предоставить Киеву ядерное оружие. Речь шла о передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. В Кремле назвали такие намерения вопиющим нарушением международного права.