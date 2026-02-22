Путин: противники РФ понимают последствия применения ядерного оружия

Противники России наверняка понимают возможные последствия применения ядерного оружия против нее. Об этом заявил на коллегии ФСБ президент страны Владимир Путин.

«Вот уже в СМИ пошло, наверное. Их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», - сказал глава государства.

Таким образом Путин отреагировал на заявление главы эстонского МИД Маргуса Цахны о том, что в случае необходимости Таллин готов разместить у себя ядерное оружие НАТО. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в этом случае Москва мгновенно нацелит свое ядерное оружие на Эстонию.

Ранее Служба внешней разведки сообщила, что Лондон и Париж готовятся предоставить Киеву ядерное оружие. Речь шла о передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.