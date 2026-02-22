МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: сотрудники ФСБ достойно решали все поставленные задачи

Глава государства принял участие в коллегии ФСБ России.
Константин Денисов 24-02-2026 17:22
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сотрудники ФСБ России всегда достойно решали все поставленные перед ними задачи. Об этом на коллегии ведомства заявил президент РФ Владимир Путин.

«В прошедшем, 2025 году на всех ключевых направлениях работы вы и ваши коллеги достойно решали поставленные задачи», - сказал глава государства.

Перед началом заседания Путин предложил почтить память сотрудников ФСБ, которые отдали свои жизни при исполнении долга. Он вручил госнаграды, одну из которых - посмертно.

По словам президента страны, количество преступлений террористической направленности только растет. В причастности к большинству из них подозреваются украинские или западные спецслужбы.

Путин подчеркнул, что противник, мечтающий сорвать переговоры России, США и Украины, делает ставку «на индивидуальный и массовый террор».

#в стране и мире #Владимир Путин #ФСБ РФ
