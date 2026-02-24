Путин: в России выросло число преступлений террористической направленности

Количество преступлений террористической направленности в России увеличилось, в основном это дело рук украинских спецслужб и их зарубежных кураторов, заявил Владимир Путин. На заседании коллегии ФСБ президент поручил наращивать эффективность контртеррористической работы.

«Прежде всего, следует активизировать борьбу с терроризмом», - подчеркнул глава государства.

Президент поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов энергоструктуры и мест массового скопления людей, а также отдельных должностных лиц Минобороны и российского ОПК. Он отметил необходимость более активного выявления кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и завербованных ими агентов.

Взрыв у Савеловского вокзала в Москве был результатом вербовки через интернет, допустил Владимир Путин. По его словам, человеку, скорее всего, передали взрывное устройство, а потом дистанционно подорвали его.