Путин: противник делает ставку «на индивидуальный и массовый террор»

Противник не смог нанести России стратегическое поражение, поэтому сейчас делает ставку «на индивидуальный и массовый террор». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор», - сказал глава государства.

Владимир Путин уточнил, что противник обстреливает российские города, осуществляет диверсии на инфраструктуре и совершает покушения на представителей государственных и военных властей.

Напомним, ночью в Москве у Савеловского вокзала произошел взрыв. Неизвестные подошли к сотрудникам ГАИ, один из них совершил самоподрыв. В результате погиб сам злоумышленник и один из сотрудников полиции. Еще двое пострадали, их госпитализировали.