МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: противник делает ставку «на индивидуальный и массовый террор»

По словам главы государства, противник не смог нанести стратегическое поражение России, поэтому сделал ставку на террор.
Игнат Далакян 24-02-2026 16:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Противник не смог нанести России стратегическое поражение, поэтому сейчас делает ставку «на индивидуальный и массовый террор». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор», - сказал глава государства.

Владимир Путин уточнил, что противник обстреливает российские города, осуществляет диверсии на инфраструктуре и совершает покушения на представителей государственных и военных властей.

Напомним, ночью в Москве у Савеловского вокзала произошел взрыв. Неизвестные подошли к сотрудникам ГАИ, один из них совершил самоподрыв. В результате погиб сам злоумышленник и один из сотрудников полиции. Еще двое пострадали, их госпитализировали.

#в стране и мире #ФСБ #Владимир Путин #террор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 