СК установил причину взрыва у Савеловского вокзала в Москве

Машина ГАИ была уничтожена в результате самоподрыва злоумышленника.
Тимур Юсупов 24-02-2026 10:52
© Фото: sledcom_press, Telegram

Автомобиль ГАИ в Москве в ночь с 23 на 24 февраля был уничтожен в результате самоподрыва преступника. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Согласно информации СК, злоумышленник подошел к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, после чего произвел самоподрыв. В результате нападения погибло два человека, включая самого преступника и одного полицейского, еще двое пострадавших работников правоохранительных органов доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

«Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС и незаконного оборота взрывных устройств. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая», - заявили в Следкоме.

Сейчас ведутся работы по установлению личности мужчины, активировавшего взрывное устройство, а также иных возможных участников преступления. Проводится допрос свидетелей, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что у погибшего при взрыве автомобиля в Москве полицейского осталось двое детей. Отмечается, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

#Москва #в стране и мире #взрыв #полиция #погибшие #самоподрыв #ГАИ #Нападение на полицию #взрыв автомобиля
