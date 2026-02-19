Экипаж Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками с личным составом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. При этом экипаж бил по заранее заданным координатам.

После отделения бомб и достижения ими земли летчики получили от разведки подтверждение об успешном уничтожении намеченной цели. Экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 разнес украинский склад с боеприпасами и беспилотниками. Летчики наносили удар в темное время суток.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.