Экипаж Су-34 разрушил украинский пункт управления беспилотниками

Авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Центр».
19-02-2026 16:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками с личным составом ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. При этом экипаж бил по заранее заданным координатам. 

После отделения бомб и достижения ими земли летчики получили от разведки подтверждение об успешном уничтожении намеченной цели. Экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 разнес украинский склад с боеприпасами и беспилотниками. Летчики наносили удар в темное время суток.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка «Центр» #УМПК
