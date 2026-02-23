Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ранее глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник является одним из самых значимых в России уже на протяжении многих лет с момента его появления в календаре.

По словам президента, нынешние военнослужащие достойно продолжают славные традиции своих предков. В завершении обращения Путин указал на продолжение совершенствования Россией армии и флота. Отдельное внимание он уделил ядерной триаде.

Также Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне СВО.