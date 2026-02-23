Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин граждан страны с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Он (праздник - Прим. ред.) стал символом искренней народной любви к нашим защитникам, гордости за армию и флот державы, за тех, кто посвятил свою жизнь службе Отчизне, кто надежно стоит на страже ее суверенитета и безопасности», - подчеркнул глава государства в своем обращении.

Российский лидер добавил, что 23 февраля в России отмечается как один из самых значимых государственных праздников уже не первое десятилетие. Кроме того, нынешнее поколение российских военнослужащих достойно продолжает традиции предков.

В заключение Путин подчеркнул, что Россия продолжит работу по укреплению армии и флота. В то же время основной приоритет - ядерная триада.