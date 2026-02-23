Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Глава государства вручил государственные награды российским военнослужащим в День защитника Отечества. Бойцов удостоили звания Героя России и вручили ордена Мужества.

Российский президент отметил, что сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой, а командиры, которые с первых дней спецоперации на Украине делят все испытания со своими однополчанами.

«Это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами - настоящие патриоты России», - сказал он.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции предков.