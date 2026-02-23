МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих в зоне СВО

Глава государства вручил государственные награды российским военнослужащим в День защитника Отечества.
Игнат Далакян 23-02-2026 11:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Глава государства вручил государственные награды российским военнослужащим в День защитника Отечества. Бойцов удостоили звания Героя России и вручили ордена Мужества.

Российский президент отметил, что сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой, а командиры, которые с первых дней спецоперации на Украине делят все испытания со своими однополчанами.

«Это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами - настоящие патриоты России», - сказал он.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции предков.

#Кремль #Владимир Путин #герои #«‎Патриоты России» #участники СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 