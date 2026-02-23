МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посольство Индии в Иране призвало граждан покинуть страну

Обстановка в исламской республике остается напряженной.
Константин Денисов 23-02-2026 18:07
© Фото: Andrea Domeniconi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Посольство Индии в Иране призвало граждан покинуть исламскую республику. Об этом сообщает aif.ru.

Индийцам рекомендовано в ближайшее время рассмотреть любые возможности для того, чтобы уехать из Ирана, включая авиатранспорт. Тем, кто пока остается на территории страны, предписано избегать мест массового скопления людей, а также проведения различных протестных акций  и постоянно иметь при себе документы.

Обстановка в Иране продолжает оставаться крайне напряженной. Страна живет в ожидании военного конфликта с США. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп дал Тегерану 10-15 дней для того, чтобы заключить с Вашингтоном ядерную сделку. В противном случае американские войска атакуют территорию страны.

Администрация США изучает возможность устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сына Моджтабы, сообщал ранее Axios. На этот случай Хаменеи определил трех возможных преемников.

