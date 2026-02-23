Сийярто: Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на «Дружбе»

Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на нефтепроводе «Дружба». Об этом рассказал ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы получили обнадеживающую информацию, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба», - сказал глава венгерского МИД.

Сийрто подчеркнул, что в вопросах возобновления поставок нефти из России решающее слово остается за Украиной. По его мнению, Киев занимается политическим шантажом, блокируя поставки.

Ранее сообщалось о том, что Киев попросил ЕС помочь с транзитом нефти в Венгрию и Словакию. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Братислава в ответ остановит поставки электричества на Украину.