Сийярто: Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на «Дружбе»

В Татарстане пострадала насосная станция из-за налета БПЛА.
Константин Денисов 23-02-2026 16:26
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Россия уведомила Венгрию об устранении повреждений на нефтепроводе «Дружба». Об этом рассказал ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы получили обнадеживающую информацию, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода «Дружба», - сказал глава венгерского МИД.

Сийрто подчеркнул, что в вопросах возобновления поставок нефти из России решающее слово остается за Украиной. По его мнению, Киев занимается политическим шантажом, блокируя поставки.

Ранее сообщалось о том, что Киев попросил ЕС помочь с транзитом нефти в Венгрию и Словакию. В то же время, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Братислава в ответ остановит поставки электричества на Украину.

#Россия #в стране и мире #Украина #нефть #Венгрия #словакия #Петер Сийярто #нефтепровод дружба
