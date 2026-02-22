Politico: Киев попросил ЕС помочь с транзитом нефти в Венгрию и Словакию

Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой помочь организовать логистику поставок нефти в Словакию и Венгрию после прекращения прокачки топлива по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на соответствующее письмо.

Рассматривается возможность использования портовой инфраструктуры в Одесской области или альтернативных маршрутов для транспортировки нефтепродуктов, говорится в статье. На выходных Киев заявил о своей круглосуточной работе над ремонтом поврежденного трубопровода.

В субботу украинское издание «Европейская правда» сообщило, что Украина предлагает Европейскому союзу использовать другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры для транзита нефти в Венгрию и Словакию вместо поврежденного нефтепровода «Дружба». В частности, речь идет о нефтепроводе «Одесса-Броды».

Венгрия остановила поставки дизельного топлива Украине в среду и в пятницу заблокировала выделение Киеву кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто заявил, что это было сделано в ответ на политические действия Киева, который не возобновляет транзит российской нефти по «Дружбе», чтобы создать энергетический кризис в стране и повлиять на апрельские выборы.

В пятницу Украина снова перенесла срок возобновления прокачки нефти по «Дружбе» в Словакию, которая должна была состояться в субботу, на вторник. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что дает Киеву срок до понедельника, а потом предложит компаниям остановить подачу электричества на Украину.