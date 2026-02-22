Фицо: в понедельник Словакия прекратит поставки электричества на Украину

Словакия в понедельник, 23 февраля, приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит по нефтепроводу «Дружба». Об этом написал в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава правительства сообщил, что в понедельник посетит государственную компанию и попросит ее остановить аварийные поставки на Украину. Фицо указал, что из-за действий Киева Словакия уже потеряла поставки газа. Это привело к убыткам в размере 500 миллионов евро в год. Теперь же Украина остановила транзит нефти, что вызывает дополнительные финансовые потери и логистические проблемы.

Премьер-министр напомнил, что после начала кризиса на территории Словакии нашли убежище около 180 тысяч украинских граждан. Кроме того, Братислава оказывает Киеву гуманитарную помощь. Словакия делает для Украины гораздо больше, чем многие другие страны, подчеркнул Фицо.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что трубопровод «Дружба» пригоден для того, чтобы транспортировать российскую нефть. По его словам, Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения.

Орбан предупредил Украину о возможности прекращения поставок электроэнергии в случае продолжения блокировки транзита нефти. Позже министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство решило не прекращать подачу электричества на Украину. Это могло бы осложнить положение местных жителей, включая венгерское меньшинство в Закарпатье.