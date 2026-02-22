МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо: в понедельник Словакия прекратит поставки электричества на Украину

Глава правительства сообщил, что 23 февраля посетит государственную компанию электроснабжения.
Владимир Рубанов 22-02-2026 22:28
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress

Словакия в понедельник, 23 февраля, приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит по нефтепроводу «Дружба». Об этом написал в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава правительства сообщил, что в понедельник посетит государственную компанию и попросит ее остановить аварийные поставки на Украину. Фицо указал, что из-за действий Киева Словакия уже потеряла поставки газа. Это привело к убыткам в размере 500 миллионов евро в год. Теперь же Украина остановила транзит нефти, что вызывает дополнительные финансовые потери и логистические проблемы.

Премьер-министр напомнил, что после начала кризиса на территории Словакии нашли убежище около 180 тысяч украинских граждан. Кроме того, Братислава оказывает Киеву гуманитарную помощь. Словакия делает для Украины гораздо больше, чем многие другие страны, подчеркнул Фицо.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что трубопровод «Дружба» пригоден для того, чтобы транспортировать российскую нефть. По его словам, Киев не имеет права останавливать его работу по условиям соглашения.

Орбан предупредил Украину о возможности прекращения поставок электроэнергии в случае продолжения блокировки транзита нефти. Позже министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство решило не прекращать подачу электричества на Украину. Это могло бы осложнить положение местных жителей, включая венгерское меньшинство в Закарпатье.

#Украина #нефть #словакия #поставки #электроэнергия #нефтепровод дружба #Роберто Фицо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 