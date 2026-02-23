Герой РФ Веденин заявил, что не испытывал страха во время доклада Путину

Полковник Вячеслав Веденин, получивший сегодня от президента Российской Федерации Владимира Путина звание Героя России, рассказал корреспонденту «Звезды», что он чувствовал после доклада Верховному главнокомандующему ВС РФ об освобождении Гуляйполя.

«Ответственность. Большую ответственность. Страшно не было», - поделился Герой России.

По словам полковника, при этом он не чувствовал ни капли страха.

Он также рассказал, что сегодня получить награду из рук главы государства для него было «торжественно и волнительно». Военнослужащий добавил, что хочет сохранить в тайне от всех свои планы на будущее. По словам Веденина, он надеется, что его дальнейшая судьба останется секретом для окружающих.

Сегодня, в ходе торжественной церемонии награждения российских военных, президент России назвал героев-военослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции настоящими патриотами своей страны.

Напомним, что полковник Вячеслав Веденин доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ по видеосвязи об освобождении Гуляйполя 27 декабря 2025 года. Это произошло в ходе совещания, проведенного Владимиром Путиным в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.