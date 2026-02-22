В Милане завершились зимние Олимпийские игры. Турнир закрыл матч финала хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

Медальный зачет досрочно выиграла Норвегия, которая завоевала 41 медаль: из них 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Норвежцы обновили рекорд Олимпиады по количеству золота и по общему числу медалей на одних зимних Играх.

Второе место заняла сборная США, на счету которой 33 (12-12-9) медали. На третьей строчке Нидерланды (10-7-3).

В Италии выступили всего 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Всего россияне завоевали одну медаль на Олимпиаде-2026, тем самым установив антирекорд.

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр-2026 состоится сегодня в Вероне. Начало в 22.30 по московскому времени.

Единственную награду завоевал ски-альпинист Никита Филиппов - серебро в спринте. В финале 23-летний россиянин показал результат две минуты 35,5 секунды.

Атлета поздравили в Минспорте России. Там отметили, что стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине - по-настоящему легендарно. Ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на этих Играх.

Ко всему этому, МОК пригласил российского ски-альпиниста на церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии. Она состоится в Вероне 23 февраля.