МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Милане завершились зимние Олимпийские игры

Медальный зачет досрочно выиграла Норвегия, второе место заняла сборная США, а на третьей сточке - Нидерланды.
Дарья Ситникова 22-02-2026 21:10
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress

В Милане завершились зимние Олимпийские игры. Турнир закрыл матч финала хоккейного турнира между США и Канадой (2:1 ОТ).

Медальный зачет досрочно выиграла Норвегия, которая завоевала 41 медаль: из них 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Норвежцы обновили рекорд Олимпиады по количеству золота и по общему числу медалей на одних зимних Играх.

Второе место заняла сборная США, на счету которой 33 (12-12-9) медали. На третьей строчке Нидерланды (10-7-3).

В Италии выступили всего 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Всего россияне завоевали одну медаль на Олимпиаде-2026, тем самым установив антирекорд.

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр-2026 состоится сегодня в Вероне. Начало в 22.30 по московскому времени.

Единственную награду завоевал ски-альпинист Никита Филиппов - серебро в спринте. В финале 23-летний россиянин показал результат две минуты 35,5 секунды.

Атлета поздравили в Минспорте России. Там отметили, что стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине - по-настоящему легендарно. Ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на этих Играх.

Ко всему этому, МОК пригласил российского ски-альпиниста на церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии. Она состоится в Вероне 23 февраля.

#Спорт #Олимпийские игры #Милан #завершение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 