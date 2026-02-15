МОК пригласил ски-альпиниста Филиппова на закрытие Олимпиады в Италии

МОК пригласил российского ски-альпиниста Никиту Филиппова на церемонию закрытия Олимпийских игр в Италии, которая состоится в Вероне 23 февраля. Эту информацию подтвердил в разговоре со «Звездой» вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной РФ Павел Шабалин.

«Филиппова действительно пригласили. Международный олимпийский комитет уже закупил для него билеты на 23-е число», - сказал собеседник телеканала.

Насчет того, будут ли приглашены другие спортсмены на закрытие ОИ-2026, Шабалин ответил: «Не знаю». Он добавил, что не имеет информации об этом ни по фигуристам, ни по лыжникам.

Напомним, ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде в Италии. Атлета поздравили в Минспорте России, отметив, что стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в новой дисциплине - по-настоящему легендарно. Ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на этих Играх.

В разговоре со «Звездой» комментатор лыжных гонок на Олимпийских играх-2026 Вадим Спицын объяснил, почему Филиппову было непросто в финале. Он подчеркнул, что в борьбе с сильнейшими спортсменами мира Никита подтвердил свой высокий статус и порадовал всю страну серебряной наградой.