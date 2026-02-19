МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026

Атлет стал вторым в спринте.
Владимир Рубанов 19-02-2026 16:39
© Фото: filippov_nikita11, Telegram

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года. В финале 23-летний россиянин показал результат 2 минуты 35,5 секунды. Это первая награда для наших спортсменов на этой Олимпиаде.

Атлета поздравили в Минспорте России. Там отметили, что стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине - по-настоящему легендарно. Ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на этих Играх.

На мировом первенстве 2025 года Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. В январе текущего года он выиграл три медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании.

Филиппов - единственный российский спортсмен, который завоевал право участвовать в Олимпиаде в этом виде спорта. 21 февраля ему предстоит выступить в смешанной эстафете.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят XXV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 90 стран. На ОИ смогли отобраться 13 россиян. Они выступают в нейтральном статусе.

#Спорт #спринт #серебряная медаль #Ски-альпинизм #Олимпийские игры-2026 #Никита Филиппов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 