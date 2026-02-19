Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх 2026 года. В финале 23-летний россиянин показал результат 2 минуты 35,5 секунды. Это первая награда для наших спортсменов на этой Олимпиаде.

Атлета поздравили в Минспорте России. Там отметили, что стать обладателем одной из первых олимпийских медалей в этой новой дисциплине - по-настоящему легендарно. Ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на этих Играх.

На мировом первенстве 2025 года Филиппов занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. В январе текущего года он выиграл три медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании.

Филиппов - единственный российский спортсмен, который завоевал право участвовать в Олимпиаде в этом виде спорта. 21 февраля ему предстоит выступить в смешанной эстафете.

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят XXV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 90 стран. На ОИ смогли отобраться 13 россиян. Они выступают в нейтральном статусе.