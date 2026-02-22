Востоковед рассказала о противоречиях на переговорах Ирана и США

Соединенные Штаты готовы нанести удар по Ирану в том случае, если результаты переговоров не будут их удовлетворять, рассказала «Звезде» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова. Она назвала позиции сторон на этих переговорах прямо противоположными.

«США во многом под давлением Израиля хотят, чтобы соглашение касалось не только ядерной программы Ирана, но и ракетной программы. Потому что Иран обладает ракетами, способными достигать территории Израиля. И, конечно, Соединенные Штаты и Израиль хотели бы, чтобы Иран полностью прекратил поддержку своих союзников в регионе», - рассказала эксперт.

Под прокси Ирана на Ближнем Востоке имеют в виду, в первую очередь, хуситов в Йемене, а также «Хезболлу» и ХАМАС. Кроме того, речь идет о проиранских вооруженных формированиях на территории Ирака.

При этом Тегеран готов вести переговоры только по ядерной программе. Но и здесь стороны занимают противоположные позиции, напомнила востоковед. Вашингтон хочет, чтобы обогащения урана вообще не было на территории страны. А Иран считает, что имеет право на обогащение до минимальных значений - в частности, до 3,67%, которое было согласовано еще в 2015 году при заключении «Совместного всеобъемлющего плана действий».

Дональд Трамп заявил, что дает Тегерану 10, максимум 15 дней, чтобы Иран согласился на приемлемые для Соединенных Штатов условия. Иран готов предоставить проект письменного соглашения, который бы его устроил, и передать его в течение этих дней Соединенным Штатам Америки.

«Означает ли это, что в эти 10-15 дней Соединенные Штаты не нанесут удар по Ирану? Нет, не означает, потому что в июне прошлого года, когда шли активные переговоры между США и Ираном, сначала началась 12-дневная война, а потом и Соединенные Штаты нанесли удар по ядерным предприятиям Ирана. С одной стороны, мы видим, что логика событий подсказывает, что удар будет нанесен. Будет ли это ограниченный удар по каким-то ядерным объектам, по тем местам, где расположены иранские ракеты и, возможно, высшее руководство Ирана - не известно», - сказала Федорова.

Тегеран готовится дать ответ, добавила эксперт. Его возможности несоизмеримы с силами США, но целями могут стать и авианосная группировка, и база Соединенных Штатов в регионе. Кроме того, Иран предупреждал, что нанесет удар по Израилю, напомнила Ирина Федорова. По ее словам, это не будут сокрушительные удары, но они могут привести к гибели какого-то числа американских военных и нанести ущерб Израилю. Нужно подождать 10-15 дней и посмотреть, как будут идти переговоры между Ираном и США.