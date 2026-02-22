МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев ответил на интервью Уиткоффа, что мир наступит через диалог

Американский спецпосланник заявил, что Владимир Путин всегда был честным в их беседах.
Владимир Рубанов 22-02-2026 16:46
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова американского спецпосланника Стива Уиткоффа о честности Владимира Путина на их встречах. Глава РФПИ подчеркнул важность взаимодействия.

«Мир восторжествует благодаря диалогу», - написал Дмитриев.

Уиткофф ранее в интервью Ларе Трамп на Fox News отметил, что президент России всегда был честным в их беседах. По его словам, встречи с Путиным становятся крайне актуальными.

По словам американского бизнесмена, когда он говорит об этом, его подвергают критике. Однако он твердо убежден в честности российского лидера. Путин сам сказал ему, что для него неприемлемо, рассказал Уиткофф.

Спецпосланник также подчеркнул важность понимания мотивов и целей российского президента. Он считает, что переговоры с Москвой помогают лучше понять позицию России. Уиткофф уже семь раз прилетал в Россию, чтобы встретиться с Путиным. Последние переговоры состоялись 22 января.

