МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

Это уже седьмая встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.
Ян Брацкий 22-01-2026 23:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Кортеж высоко гостя прибыл в Кремль, заехав на территорию через ворота Боровицкой башни. 

Для Уиткоффа это уже седьмая встреча с нашим президентом. Накануне Владимир Путин сообщил, что американские представители приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

От российской стороны в переговорах, помимо Путина, участвует его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. США на встрече представляют Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

#Путин #Украина #сша #Кремль #переговоры #кушнер #Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 