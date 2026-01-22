В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Кортеж высоко гостя прибыл в Кремль, заехав на территорию через ворота Боровицкой башни.

Для Уиткоффа это уже седьмая встреча с нашим президентом. Накануне Владимир Путин сообщил, что американские представители приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию.

От российской стороны в переговорах, помимо Путина, участвует его помощник Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. США на встрече представляют Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.