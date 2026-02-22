МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Уиткофф отметил честность Путина в ходе их встреч

Спецпосланник президента США подчеркнул, что встречи, проведенные с российской стороной, важны для понимания позиции Российской Федерации.
Сергей Дьячкин 22-02-2026 07:17
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press, Global Look Press

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен во время их встреч. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

«Он всегда был со мной честен», - подчеркнул спецпосланник.

Уиткофф отметил, что когда он упоминает об этом, то сталкивается с критикой. Но, по его словам, он убежден в честности президента России.

«Он сам сказал мне, что для него неприемлемо», - добавил Уиткофф.

Спецпосланник заявил о важности понимания мотивации и целей российского лидера. Он считает, что встречи, проведенные с российской стороной, являются важными для понимания позиции нашей страны.

The New York Times писала, ссылаясь на российский источник, что в России спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера стали называть «Уиткоффом и Зятькоффом» из-за родственных связей последнего. Издание напомнило, что оба не раз приезжали в Москву на переговоры.

Последний раз президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом 22 января. Как отмечала NYT, в течение последнего года американская администрация применяла нетрадиционную дипломатию, «дипломатию канонерок» и, в самых сложных ситуациях, дипломатию без дипломатов. На трехсторонних переговорах, которые проходили в Женеве, по словам издания, были опробованы все три подхода одновременно. Источник издания сообщил, что в России ценят теплоту и энтузиазм Уиткоффа в отношении переговоров.

Уиткофф заявлял о существенном прогрессе, который был достигнут на переговорах в Женеве. По его словам, делегации договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #президент россии #спецпосланник США #стив Уиткофф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 