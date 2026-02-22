Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин всегда был честен во время их встреч. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

«Он всегда был со мной честен», - подчеркнул спецпосланник.

Уиткофф отметил, что когда он упоминает об этом, то сталкивается с критикой. Но, по его словам, он убежден в честности президента России.

«Он сам сказал мне, что для него неприемлемо», - добавил Уиткофф.

Спецпосланник заявил о важности понимания мотивации и целей российского лидера. Он считает, что встречи, проведенные с российской стороной, являются важными для понимания позиции нашей страны.

The New York Times писала, ссылаясь на российский источник, что в России спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера стали называть «Уиткоффом и Зятькоффом» из-за родственных связей последнего. Издание напомнило, что оба не раз приезжали в Москву на переговоры.

Последний раз президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом 22 января. Как отмечала NYT, в течение последнего года американская администрация применяла нетрадиционную дипломатию, «дипломатию канонерок» и, в самых сложных ситуациях, дипломатию без дипломатов. На трехсторонних переговорах, которые проходили в Женеве, по словам издания, были опробованы все три подхода одновременно. Источник издания сообщил, что в России ценят теплоту и энтузиазм Уиткоффа в отношении переговоров.

Уиткофф заявлял о существенном прогрессе, который был достигнут на переговорах в Женеве. По его словам, делегации договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу.