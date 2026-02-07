ДТЭК: Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Украина потеряла значительную долю доступной электроэнергии. Повреждены две тепловые электростанции этой компании и ключевые высоковольтные подстанции.

Система работает с максимальными ограничениями, говорится в сообщении ДТЭК в Telegram. Обычные графики отключений не действуют, идут аварийные отключения. Особенно сложная ситуация в Киеве, где электроснабжение ограничено до полутора-двух часов в сутки.

Минэнерго Украины заявило, что ближайшие дни будут «тяжелыми», а ситуация с энергоснабжением остается «очень сложной» из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Это заявление было сделано после заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и Киевской области.

По данным Укрэнерго, все энергоблоки украинских АЭС на подконтрольной территории пришлось разгрузить из-за разрушений на высоковольтных подстанциях, которые обеспечивали работу атомных электростанций. В результате АЭС снизили выработку электроэнергии.

По всей Украине начались перебои со светом. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив признал сложное положение и посоветовал горожанам готовиться к отключениям света и запасать воду.

В прошлую субботу большинство регионов страны столкнулись с экстренным отключением света. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил случившееся технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями Украины. Тогда тоже из эксплуатации выведели блоки атомных электростанций.

В середине января в стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявлял об остром дефиците мощности в энергетической системе, который не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической и неоднократно призывал киевлян по возможности выезжать из города.