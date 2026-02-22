МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бортников: в деле о покушении на генерала Алексеева виден британский след

Директор ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что определены практически все участниками и заказчики покушения.
Сергей Дьячкин 22-02-2026 14:34
© Фото: Минобороны России

За покушением на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако они могли действовать при кураторстве британских спецслужб. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины», - сказал Бортников в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Директор ФСБ добавил, что за украинскими спецслужбами стоят третьи страны. Бортников объяснил, что они действуют «под кураторством» западных коллег.

«Мы видим британский след прежде всего здесь», - отметил глава российской спецслужбы.

Бортников подчеркнул, что расследование продолжается. По его словам, удалось определить практически всех участников и заказчиков покушения. Он заявил, что «все происходящие вещи» внимательнейшим образом отслеживаются.

«Конечно же, не забудем никогда и не простим», - подвел итог директор ФСБ.

8 февраля стало известно о задержании исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников. Непосредственным исполнителем был Любомир Корба 1960 года рождения. Его задержали при содействии партнеров из ОАЭ в Дубае. Он был передан российской стороне.

Также были задержаны соучастники подготовки покушения. Это Виктор Васин и его сын Павел. Васин-младший обеспечил исполнителя преступления Корбу и своего отца транспортными средствами, чтобы они вели наблюдение и изъяли предоставленное украинскими спецслужбами оружие для покушения из схрона.

Соучастницу покушения Зинаиду Серебрицкую объявили в федеральный розыск. Известно, что она арендовала квартиру в доме, где проживал российский военный. После нападения на Алексеева, она сбежала на Украину.

#расследование #Александр Бортников #ФСБ РФ #украинские спецслужбы #генерал алексеев #Британские спецслужбы
