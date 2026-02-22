МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны поразили укрепления ВСУ в Сумской области

Российские бойцы разгромили живую силу и сбили БПЛА врага.
22-02-2026 13:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов подразделений беспилотных систем поразили вражеские укрепления в Сумской области. Кадрами боевой работы делится Минобороны России.

Помимо вражеских укреплений, уничтожены и дроны противника. Также разгромлена живая сила врага.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. По данным российского оборонного ведомства, удар нанесли в ответ на террористические атаки ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

Армия России поразила также логистический центр, место хранения дронов противника и комплектующих к ним. В ходе удара были разгромлены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 144 районах.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #спецоперация #FPV-дроны
