Расчеты FPV-дронов подразделений беспилотных систем поразили вражеские укрепления в Сумской области. Кадрами боевой работы делится Минобороны России.

Помимо вражеских укреплений, уничтожены и дроны противника. Также разгромлена живая сила врага.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. По данным российского оборонного ведомства, удар нанесли в ответ на террористические атаки ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

Армия России поразила также логистический центр, место хранения дронов противника и комплектующих к ним. В ходе удара были разгромлены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 144 районах.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.