Армия России поразила логистический центр и место хранения БПЛА ВСУ

ВС РФ нанесли удар по логистическому центру, месту хранения дронов ВСУ и комплектующих к ним. Об этом сообщает Минобороны России.

Также поражены пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 144 районах. Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Также уничтожено 326 вражеских дронов самолетного типа.

Российское оборонное ведомство привело данные и об уничтожении вражеской техники. Так, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 116 263 беспилотников, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 814 танков и других боевых бронеавтомобилей, 1 670 боевых машин РСЗО, 33 421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 55 005 единиц специальной военной автомобильной техники.

