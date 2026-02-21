Пикирование на 200 км/ч: почему противник боится «Молнии-2»

Бойцы группировки «Центр» готовят к запуску «Молнию-2». Поступила задача, и беспилотник нужно быстро собрать, повесить БК, подготовить и отправить. Саперы приматывают осколочно-фугасные боеприпасы - штатные, с завода.

«Приходит все вот в таком виде. Ты просто откручиваешь чеку, она вылетает, и ставишь накольник. Потом, когда предполетку проверили на взлетке, ты снимаешь предохранители вот эти - и все, он в боевой готовности», - показывает сапер Максим Ладыкин.

Этот ударный дрон самолетного типа поразит блиндаж ВСУ. Однако цели приходят самые разные.

«Поражали технику противника - это был Humvee американского происхождения. Также по живой силе противника вот таким снарядом мы отрабатывали», - говорит оператор разведывательно-ударной батареи Александр Миткалик.

Противник хорошо маскирует дорогую западную технику. Однако против наших камер высокого разрешения и стабильной видеопередачи шансов мало.

Десять минут - и птица уже на точке взлета. Это уже шестая или седьмая по счету «Молния» за день. Задач и работы очень много. Последние секунды предполетной проверки, и вдруг - слышим автоматную очередь. А затем видим причину стрельбы. Летел ударный дрон противника, его сбили. Не сдетонировал, говорят, плохо работает противник.

Наши «Молнии-2» - одна из приоритетных целей ВСУ. Поэтому расчет не медлит с пуском - могут прилететь еще вражеские дроны. Почти полное отсутствие ветра, идеальная погода для взлета. Аппарат берет курс строго на запад, на позиции ВСУ.

Бойцы 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии отправили «Молнию-2» на границы ДНР и Днепропетровской области. Там идут серьезные бои в окрестностях Гришино, Сергеевки и Новоподгородного. Наши штурмовые группы проламывают оборону противника и освобождают все больше территорий. Они наступают в сторону Доброполья, а также Славянска и Краматорска - последних крупных городов Донбасса, занятых ВСУ. Пока расчет поднимал «птицу», цель изменилась на более важную.

«Летим по засечкам, которые наблюдала разведка. Там отрабатывал танк. Нам дали координаты, летим туда», - говорит командир расчета Динат Рачков.

Из-за высокой скорости - 200 километров в час - картинка при пикировании пропадает. Однако и без этих последних секунд понятно, что «Молния-2» достигла своей цели. Впрочем, для бойцов это совершенно рядовое событие.

«Противник ее боится, потому что маленькие FPV-дроны коптерного типа все равно в основном работают по маленьким целям. А здесь мы можем уничтожать дома, технику с одного применения, с одного попадания. Живая сила - одно, а техника - она намного важнее. И пункты дислокации тоже намного важнее, потому что без командования военнослужащие теряют контроль, сдаются в плен, бегут», - объясняет командир взвода Илья Воложанинов.

В день расчет делает до 15 запусков беспилотников-камикадзе. Каждый взлет помогает освободить очередные метры донецкой земли.