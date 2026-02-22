МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трехлетняя девочка ранена при атаке БПЛА в Белгородской области

Пострадавшие от удара украинского беспилотника мирные жители доставлены в Борисовскую ЦРБ.
Ян Брацкий 22-02-2026 00:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мужчина и трехлетний ребенок пострадали при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-аккаунте. Беспилотник выследил гражданских в районе хутора Красиво.

«Мужчину и трехлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», - говорится в публикации.

Еще один гражданский автомобиль был атакован на этой неделе в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области. Пострадали трое местных жителей. У них осколочные ранения лица и бедер, а также травмы рук и ног, отметили в оперштабе. Оперативно прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавших в больницу.

А в минувшую пятницу стало известно о налете украинских БПЛА на одно из предприятий в Белгородской области. Погиб один мирный житель и еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших - боец подразделения «Орлан».

#бпла #белгородская область #ВСУ #больница #ребенок #оперштаб
