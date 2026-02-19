Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобиль в Белгородской области

В селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области пострадали трое мирных жителей при атаке вражеских дронов. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В Грайворонском округе при атаке дрона ВСУ пострадали три мирных жителя», - сказано в материале.

Уточняется, что FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедер. У третьего пострадавшего множественные осколочные ранения предплечья, спины, руки и ноги.

Скорая помощь доставила раненых в Грайворонскую ЦРБ. Двоих после оказания помощи перевели в городскую больницу №2, которая находится в Белгороде, пишет RT.

Ранее стало известно, что обстрелу украинских террористов подвергся один из инфраструктурных объектов города, а также не менее пяти жилых многоквартирных домов. В результате атаки погибли двое мужчин - еще пятеро человек получили ранения, двух из них доставили в больницу с предварительным диагнозом «баротравма».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жители региона могут подать заявки на временную отправку в другие регионы детей, многодетных семей, инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров. Кроме этого, пункты временного обогрева переводятся на круглосуточный режим работы.