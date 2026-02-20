Гладков сообщил о гибели мирного жителя и пяти раненых при ударах ВСУ

Один мирный житель Белгородской области погиб и пять человек получили ранения во время атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В числе раненых - боец подразделения «Орлан».

В селе Почаево Грайворонского округа беспилотный летательный аппарат атаковал территорию предприятия. Получивший ранения мужчина умер на месте. Второй беспилотник ранил троих человек. Двое мужчин и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи двоих переведут в городскую больницу №2 Белгорода. Третий продолжит лечение амбулаторно.

В селе Графовка Шебекинского округа боец подразделения «Орлан», выполняя служебные обязанности, получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения его перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

Второй дрон атаковал автомобиль. При этом пострадал мужчина. Бойцы подразделения «БАРС-Белгород» доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Врачи диагностировали у раненого минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. После оказания медицинской помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Мужчина и женщина получили осколочные ранения лица и бедер, а у третьего пострадавшего множественные осколочные ранения предплечья, спины, руки и ноги.

Накануне в Белгородской области автомобиль подвергся атаке дронов ВСУ. В результате три человека получили ранения. Мужчина и женщина пострадали от осколков в лицо и бедра, а третий получил множественные осколочные ранения на предплечье, спине, руке и ноге.