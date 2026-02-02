В Финляндии задержали четырех иностранцев во время попытки попасть в Россию

Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала четырех иностранцев, которые пытались попасть в Россию через закрытую границу. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в районе города Иматра. В начале пограничная служба получила сигнал тревоги от устройства технического наблюдения, после чего патруль пограничной службы осуществил задержание четырех иностранцев, пытающих пересечь границу. Информация об их гражданстве в сообщении не приводится.

Финляндия закрыла все сухопутные пункты пропуска с Россией в декабре 2023 года. Такое решение было принято из-за увеличения числа просителей убежища из третьих стран.

При этом пограничники на российских КПП пропускают финнов, если у них есть законные основания для въезда. По информации Yle, граждане Финляндии пересекают границу в том числе для обслуживания Сайменского канала, который находится в долгосрочной аренде у Хельсинки.

Так свыше 4,5 тысячи финнов пересекли границу России в 2025 году. При этом почти половина въехавших - около 2,2 тысячи человек - сделали это пешком.