Директор украинского модельного агентства Line 12 Мария Манюк вела переговоры о встречах украинок со скандально известным модельным агентом, сообщником финансиста Джеффри Эпштейна Жан-Люком Брюнелем. Это следует из обнародованных файлов.

Брюнель руководил крупными международными агентствами Karin Models и МС2 Model Management. В 2019 году он обвинялся в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. По версии следствия, агент занимался подбором молодых девушек для Эпштейна. В 2022 году в возрасте 75 лет Брюнель совершил самоубийство в парижской тюрьме. В файлах Эпштейна он упоминается почти 5 тысяч раз. В электронном письме от 20 октября 2010 года Брюнель договаривается с Манюк о приезде девушки в Нью-Йорк.

«Привет, Маша! Я писал тебе на email о (имя скрыто - Прим. ред.), которую я видел в Париже. Если вы согласитесь, она могла бы приехать в Штаты по приглашению, и мы посмотрим, как у нее все сложится. Дайте мне знать, я думаю, это будет хорошая возможность, я постараюсь позвонить вам завтра», - цитирует РИА Новости соответствующее письмо.

Далее Брюнель отмечает, что украинская модель может получить приглашение в Соединенные Штаты уже до католического Рождества. Он также спрашивает у Манюк, как продвигаются дела с фотогалереей. В ответном письме 28 октября 2010 года Манюк уточняет сроки пребывания украинки в Нью-Йорке.

«Она (имя скрыто - Прим. ред.) возвращается на Украину. Теперь нам нужно спланировать ее расписание на январь-март. Я так понимаю, получу приглашение перед Рождеством? Но какое время для ее приезда будет наиболее подходящим: начало или конец февраля?» - спрашивает Манюк.

В следующем письме директор модельного агентства просила у Брюнеля контакты некоего лица, которому она должна выслать договор о сотрудничестве. Манюк является действующим директором модельного агентства Line 12 в Киеве. Она ведет активную деятельность и рассказывает о ней в соцсетях. Под одним из постов от 31 декабря 2025 года Манюк написала: «Говорят, я продаю мечту». Через несколько дней после публикации файлов Эпштейна, 3 февраля 2026 года Манюк опубликовала еще одну фотографию с подписью «Профессиональная работа не требует оправданий».

Как сообщалось ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу скандального финансиста в связи с торговлей женщинами и детьми. Неустановленный автор одного из электронных писем 2024 года пишет, что Зеленский причастен к вывозу людей с Украины. В связи с этим он предлагает проверить его доходы. Помимо этого, в тексте говорится, что глава киевского режима мог сотрудничать с модельным агентом Брюнелем.

Накануне стало известно, что английский король Карла III не будет мешать правительству Британии в исключении младшего брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на наследование престола. Эндрю был задержан по делу Эпштейна в свой день рождения, 19 февраля. Известно, что к его дому в Сандрингемском поместье приезжали шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми полицейских в штатском.

До этого сообщалось, что наследственный фонд Эпштейна выплатит до 35 миллионов долларов компенсаций его жертвам. Адвокаты истцов предполагают, что речь идет как минимум о 40 женщинах, которые обвинили финансиста в сексуальном насилии. Исполнители завещания - личный адвокат финансиста Даррен Индайк и бухгалтер Ричард Кан - согласились на выплаты почти 40 женщинам, чтобы урегулировать все предъявленные иски.