СК показал фото с места падения вертолета в Амурской области

Появилось первое фото с места падения вертолета в Ромненском округе Амурской области. Об этом сообщили Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

Напомним, что в результате поисков в лесистой местности обнаружили фюзеляж вертолета «Robinson R44» со следами горения. Были найдены тела троих погибших. Это летчик и двое сотрудников полиции. Установлено, что они возвращались с места гибели работника лесопилки.

19 февраля 2026 года частный вертолет, на борту которого находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, вылетел с площадки в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района. Он направлялся в указанное село.

В установленное время пилот не вышел на связь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и сотрудники МЧС России. Накануне вертолет искали до наступления темноты, после чего были вынуждены свернуть поиски. Но вскоре они были возобновлены.

Поисково-спасательная операция была организована сразу после пропажи вертолета. Из Благовещенска к месту ЧП выдвинулась мобильная группа спасателей. В ее составе были 42 человека и 14 единиц специальной техники, включая снегоходы и беспилотник для обследования территорий с воздуха. В Росавиации сообщали, что к поискам пропавшего вертолета могут подключить дополнительные силы: например, самолет Ан-2. Возможно использование оборудование для осуществления радиотехнического поиска.