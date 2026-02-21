МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК показал фото с места падения вертолета в Амурской области

Найдены тела трех погибших пассажиров «Robinson R44».
Сергей Дьячкин 21-02-2026 08:02
© Фото: Telegram/sledcom_press

Появилось первое фото с места падения вертолета в Ромненском округе Амурской области. Об этом сообщили Следственный комитет в официальном Telegram-канале.

Напомним, что в результате поисков в лесистой местности обнаружили фюзеляж вертолета «Robinson R44» со следами горения. Были найдены тела троих погибших. Это летчик и двое сотрудников полиции. Установлено, что они возвращались с места гибели работника лесопилки. 

19 февраля 2026 года частный вертолет, на борту которого находились три человека, включая сотрудников правоохранительных органов, вылетел с площадки в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района. Он направлялся в указанное село.

В установленное время пилот не вышел на связь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ и сотрудники МЧС России. Накануне вертолет искали до наступления темноты, после чего были вынуждены свернуть поиски. Но вскоре они были возобновлены.

Поисково-спасательная операция была организована сразу после пропажи вертолета. Из Благовещенска к месту ЧП выдвинулась мобильная группа спасателей. В ее составе были 42 человека и 14 единиц специальной техники, включая снегоходы и беспилотник для обследования территорий с воздуха. В Росавиации сообщали, что к поискам пропавшего вертолета могут подключить дополнительные силы: например, самолет Ан-2. Возможно использование оборудование для осуществления радиотехнического поиска.

#вертолет #МЧС РФ #Амурская область #СК РФ #поиски #Robinson R-44
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 