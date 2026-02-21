На месте крушения вертолета в Амурской области нашли трех погибших

Спасателям удалось обнаружить место крушения вертолета Robinson в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе», - говорится в сообщении.

На месте крушения вертолета также найдены тела трех погибших. Это летчик и двое сотрудников полиции. Установлено, что они возвращались с места гибели работника лесопилки. В настоящее время рассматриваются две версии крушения воздушного судна - техническая неисправность вертолета и ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, вертолет пропал накануне. Он вылетел с лесозаготовительного участка в 130 километрах от села Амаранка и вскоре исчез с радаров. На поиски были мобилизованы значительные силы МЧС России. Искали до позднего вечера, после чего работы прервали из-за темноты.