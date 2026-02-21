МЧС возобновило поиски пропавшего в Амурской области вертолета

Поиски пропавшего накануне в Амурской области вертолета возобновлены. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. Накануне вертолет искали до наступления темноты, после чего были вынуждены свернуть поиски.

«Поиски возобновили», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Воздушное судно пропало с радаров накануне. Инцидент произошел в 130 километрах от села Амаранка. По предварительной информации, на борту вертолета Robinson могли находиться до четырех человек, включая экипаж. До сих пор их точное местонахождение не установлено.

Поисково-спасательная операция была организована немедленно. Из Благовещенска к месту ЧП выдвинулась мобильная группа спасателей. В ее составе 42 человека и 14 единиц специальной техники, включая снегоходы и беспилотник для обследования территорий с воздуха.

В Росавиации сообщили, что к поискам пропавшего вертолета могут подключить дополнительные силы: например, самолет Ан-2. Возможно использование оборудование для осуществления радиотехнического поиска.