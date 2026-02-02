Рособрнадзор вынес предостережения 11 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения 11 российским вузам. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», - говорится в заявлении.

В список были включены Московский международный университет, Ивановский государственный энергетический университет имени Ленина, Институт международных связей, Московская финансово-гуманитарная академия, столичная Академия предпринимательства, Институт театрального искусства имени Ершова, Чурапчинский госинститут физкультуры и спорта, Уральский институт коммерции и права, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина и Московский университет имени Витте. Всем перечисленным высшим учебным заведениям рекомендуется принять меры по соблюдению требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Информацию о предостережениях разместили в Едином реестре контрольных мероприятий. Как следует из него, нарушение ММУ заключается в том, что вуз не зачислил на платное место поступающего, прошедшего по конкурсу и заключившего договор об образовании. В свою очередь, Санкт-Петербургская академия художеств не опубликовала на своем сайте необходимую информацию. Ивановский энергетический университет ознакомил учащегося с отзывом и рецензиями на выпускную работу позже чем за пять дней до защиты.

До этого Рособрнадзор опубликовал список учебных предметов и минимальные баллы по ЕГЭ в 2026 году. Как сообщается, для получения аттестата школьникам необходимо будет сдать русский язык минимум на 24 балла, а также математику базового уровня. Для последующего поступления в вуз потребуется 36 баллов по русскому языку.

В прошлом году Рособрнадзор послал 16 российским вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС, предостережения о недопустимости нарушения требований. До этого Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт. В нем обучались студенты по таким направлениям, как менеджмент и юриспруденция.