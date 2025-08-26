Рособрнадзор направил в 16 вузов России предостережения

Рособрнадзор послал 16 российским вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС, предостережения о недопустимости нарушения требований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», - говорится в публикации.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и Национальный исследовательский технологический университет МИСИС попали в этот список. Также там значатся Университет Российского инновационного образования, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, Омский государственный университет путей сообщения. Предупреждения также направили в Московский технический университет связи и информатики, Волжский государственный университет водного транспорта, Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева.

Помимо этого, в список включили Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию, Донской государственный аграрный университет Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Международный институт инновационного развития. Информация о вынесенных предостережениях находится в Едином реестре контрольных мероприятий.

Всем образовательным учреждениям, которые упоминаются в публикации, порекомендовали принять меры по соблюдению обязательных требований, но что именно нужно сделать, не уточнили.

Ранее Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт. Еще пяти учебным заведениям ведомство вынесло предостережения.