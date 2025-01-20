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Рособрнадзор лишил лицензии один вуз и вынес предостережения пяти

При аннулировании лицензии вуз должен прекратить любую учебную деятельность.
Ирина Егорова 2025-01-20 14:01:27
© Фото: Sergey ElaginBusiness Online, Global Look Press

Рособрнадзор лишил лицензии Якутский гуманитарный институт и вынес предостережения еще пяти высшим образовательным учреждениям. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Якутском гуманитарном институте обучались студенты по таким направлениям, как менеджмент и юриспруденция.

Предостережения получили Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет имени Алферова Российской академии наук, Научно-исследовательский медицинский институт «Астра-Сфера», Медицинский университет МГИМО-МЕД, медицинский университет «Реавиз» и Северо-Кавказский институт дружбы народов.

Уточняется, что предостережения выдвинуты по результатам наблюдения за мониторингом безопасности.

При аннулировании лицензии вуз должен прекратить любую учебную деятельность. Отзыв госаккредитации, в свою очередь, запрещает вузу выдавать дипломы государственного образца.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения России установили расписание экзаменов ЕГЭ для выпускников школ на 2025 год и минимальные баллы Единого государственного экзамена по разным предметам на 2025/26 учебный год.

#якутия #лицензия #рособрнадзор #вуз #образовательная деятельность
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