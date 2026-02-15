125 лет истории: Рижский вокзал выставили на торги

Многие москвичи и гости столицы запомнят его именно таким. Некогда оживленный, главный зал Рижкого вокзала, пустует вот уже несколько лет. Ранее значимый транспортный узел, Рижский, связывающий столицу с Балтикой, и который, к слову, в этом году отмечает свое 125-летие, сегодня у железнодорожников больше не востребован. И будет выставлен на торги по распоряжению правительства.

«Согласиться с предложением Минфина России <...> о продаже в установленном законодательством РФ порядке <...> здания Рижского вокзала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения <...> на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика», - говорится в распоряжении правительства РФ от 11 февраля 2026 года.

Здание вокзала постройки конца XIX века - памятник дореволюционной архитектуры. Но его внешнее оформление отсылает нас скорее в век XVII. Наличники на окнах, декоративные колонны, которые характерны для московского барокко. Позже этот строительный стиль эпохи Николая Второго войдет в учебники под названием «неорусский». Архитектором выступил Станислав Бржозовский. А общая стилизация здания напоминает скорее три отдельных двухэтажных терема, соединенных коридорами.

«Было разделение пассажиров на классы. 1-й - самый большой, 3-й самый маленький. Через центральный вход, общий для всех, пассажиры попадали в общий зал независимо от классов. За этими дверями находилась касса и багажная стойка. После этого пассажиры разных классов расходились в разные стороны. Пассажиры 3-го класса шли налево. У них там был свой зал ожидания, пассажиры первых двух классов шли на право - там у них были свои помещения», - рассказывает кандидат технических наук, член Всероссийского общества любителей железных дорог, координатор общественного движения «Архнадзор» Юрий Егоров.

Но использовался Рижский вокзал не только как пассажирский. Его строительство было обусловлено и экономическим вопросом. Кратчайший путь из Москвы к побережью Балтийского моря открывал широкие возможности для экспорта. Портовый город Виндава стал экспортными воротами Российской Империи той эпохи. Отсюда и первое название вокзала - Виндавский. Уже в Советскую эпоху его переименовали в Балтийский. А после - в Ржевский. Свое привычное название Рижский он получил уже после Великой Отечественной войны.

«Никогда здесь не было крупного движения. Это, в основном, западные регионы страны. Это государства прибалтийские. Вот все, что отсюда ездило. Каких-то многих десятков или многих сотен пассажирских поездов на этом вокзале никогда не было», - объясняет Егоров.

Последний поезд в Ригу отсюда уехал в начале 2020 года. Транспортное сообщение между Россией и Латвией прекратилось из-за пандемии. И больше восстановлено не было.

В последние годы работы Рижского вокзала отсюда уходили поезда лишь в двух направлениях. В Псков и Великие Луки. Да и те - несколько раз в неделю. Сегодня вокзал полностью закрыт, но при этом табло близ него продолжает свою работу и сообщает людям о прибытии. Но уже не поездов, а подмосковных электричек.

Но электрички останавливаются не на самом вокзале, а у станции близ него. Сегодня в этом здании - лишь пара человек, охранники. И внутрь никого не пускают. Возможно, идет предпродажная подготовка. Стоимость Рижского вокзала уже известна.

«Начальная стоимость предложения - 4 миллиарда рублей», - озвучила первый заместитель начальника департамента корпоративного имущества ОАО РЖД Анастасия Котковская.

Это в четыре раза больше, чем год назад, когда экономисты оценивали его примерную стоимость. И на то есть причина. Вместе с историческим зданием с молотка уйдет и прилегающая к нему и ныне пустующая земля - а это еще около полутора гектаров. Причины продажи эксперты называют самые разные - от экономических трудностей до оптимизации работы и перераспределению денежных средств.

«Рижский вокзал был реконструирован с 2023 по 2025 годы, но сейчас он не используется по назначению, по этому по сути для РЖД это сейчас является неким не профильным активом», - объяснил экономист Юрий Медушенко.

Выходит, что Рижский вокзал в последние годы скорее балласт, чем актив? На конференции, посвященной имуществу РЖД, руководству компании задали вопрос - почему решили продать историческое здание?

«Мы пытаемся исследовать возможности, которые нам сейчас предоставляет экономика и страна. Рижский вокзал - уникальный объект, и мы точно от него не избавляемся <...> Я очень надеюсь, что Рижский вокзал, который будет продан с торгов в ближайшее время, и прилегающая территория, которая есть, конечно, позволит не только развивать город, но и развивать в том числе историю железной дороги», - рассказал Медушенко.

Говоря об истории ЖД, нельзя не упомянуть музей техники под открытым небом. Около 70 экспонатов, часть из них уникальна. Его открыли в 2004 году именно на территории Рижского вокзала. Но с 2023 года музей закрыт. Сначала в связи с реконструкцией здания. Но больше - недоступен для посетителей. Из-за продажи Рижского - технику вывезли в Лихоборы. Но и этот объект компания планирует выставлять на торги.

«Судьба музея более чем тревожная сейчас. Ее же собирали много лет по всей практически сети железной дороги. Это все восстанавливали <...> И дореволюционная и советская техника. И даже более поздняя - несколько экспериментальных машин 1990-х годов там стоят», - рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Юрий Егоров

Что будет с техникой - большой вопрос. Еще больше москвичей волнует судьба самого здания.

«Это может быть и гостиничный комплекс, и ресторанный комплекс, и музей, и библиотека, и научный объект. Мы ждем интересных проектов, мы бережем этот вокзал», - отмечает Анастасия Котковская.

Подобные примеры и в Российской и в мировой практике есть. Так, в здании бывшего Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге сегодня располагается большой фудмолл, а также концертный зал и магазины. В парижском Орсе разместили одно из крупнейших собраний европейской живописи - сегодня это один из самых посещаемых музеев Франции.

«Должна быть комплексная реконструкция... При этом с сохранением и реставрацией всего художественного и культурно ценного, что в этом объекте есть... Я, конечно, очень бы не хотел, чтобы это все превратилось в очередной торговый центр. Ну сколько уже можно торговых центров? Безусловно, будущий статус этого объекта должен быть культурным», - считает профессор кафедры архитектуры государственного университета по землеустройству, почетный архитектор России Никита Шангин.

И все же, что именно появится на территории Рижского вокзала, будет решать уже собственник. 4 миллиарда - это стартовая цена. Аукцион на повышение. А учитывая, что месторасположение вокзала более, чем удачное, цена покупки может вырасти в разы. И эти вложения будущему собственнику нужно будет отбивать. Но одно известно точно: здание Рижского вокзала - объект культурного наследия, а значит сносить его не будут.