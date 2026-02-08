Правительство дало согласие на продажу здания Рижского вокзала

Правительство РФ дало согласие на продажу здания Рижского вокзала. Как сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, решение было согласовано с Министерством финансов и Министерством транспорта Российской Федерации.

Отмечается, что Рижский железнодорожный вокзал является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем вопрос о его продаже долгое время оставался нерешенным. Теперь же, согласно постановлению, здание можно будет выставить на открытый аукцион с минимальной ценой продажи в размере его независимо оцененной рыночной стоимости.

Документ был подписан главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Само здание вокзала было построено в 1901 году под руководством архитекторов Станислава Бржозовского и Юлия Дидерикса.

