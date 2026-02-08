МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Правительство дало согласие на продажу здания Рижского вокзала

Соответствующее решение появилось на портале правовой информации.
Тимур Юсупов 14-02-2026 00:59
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Правительство РФ дало согласие на продажу здания Рижского вокзала. Как сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, решение было согласовано с Министерством финансов и Министерством транспорта Российской Федерации.

Отмечается, что Рижский железнодорожный вокзал является объектом культурного наследия регионального значения, в связи с чем вопрос о его продаже долгое время оставался нерешенным. Теперь же, согласно постановлению, здание можно будет выставить на открытый аукцион с минимальной ценой продажи в размере его независимо оцененной рыночной стоимости.

Документ был подписан главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Само здание вокзала было построено в 1901 году под руководством архитекторов Станислава Бржозовского и Юлия Дидерикса.

Ранее появилась информация о том, что по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в подмосковной Кашире появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым ледовым катком.

#в стране и мире #продажа #правительство #культурное наследие #Рижский вокзал #Постановление Правительства РФ
