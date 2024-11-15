Поезда отменили, пути разобрали: почему продают Рижский вокзал

Первое, что видит каждый, кто приезжает в Москве по железной дороге, - это вокзал. И именно по нему чаще всего составляют первое впечатление о городе. Рижский - один из самых молодых. Подумаешь - каких-то 120 лет, уступает лишь Восточному и Савеловскому. Рижский выполнен в архитектуре Русского узорочья, или как его называют еще - Нарышкинского барокко. Наличники в виде кокошников, гирьки на окнах и имитация под изразцовые вставки.

Автор проекта - архитектор Станислава Бржозовский, среди других работ которого, например, Витебский вокзал в Санкт-Петербурге в стиле модерна.

«Вокзал вообще по своей компоновке - это три двухэтажных терема, которые внутри оказываются двусветными. То есть, мы видим, что как бы два этажа, но на самом деле он один», - рассказывает историк железнодорожного транспорта Юрий Егоров.

Рижский, или Ржевский, Балтийский, Виндавский вокзал - он называется по магистральному направлению железной дороги, которая должна была обеспечить движение грузов из портов Балтики и таким образом вдохнуть жизнь в малонаселенный северо-запад Российской империи. При этом, несмотря на свою стилизацию под древнерусскую архитектуру, по меркам начала XX века сам вокзал был еще и одним из самых современных.

«Здесь сразу была элекстростанция, было электричество - два паровых котла с динамо-машиной. Отдельно отмечу, что очень удачно был расположен вокзальный ресторан, особенно его кухня. Она была вынесена на второй этаж, и не было запаха кухни, как писали, характерного для вокзалов того времени», - говорит Юрий Егоров.

В комедии Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» он предстает уже в первых кадрах, под названием города Заступинск, куда прибывает пианист Платон Рябянин в исполнении Олега Басилашвили. Именно в привокзальном ресторане - он, правда, располагался на первом этаже - вспыхнут чувства героя к официантке - Людмиле Гурченко.

«Я этим вокзалом пользовался еще когда студентом был, в столовую ходил», - рассказывает один из москвичей.

Здесь же разворачивается и одна из самых пронзительных сцен «Баллады о солдате» - встреча с женой фронтовика Василия, который боится возвращаться домой из-за того, что потерял на фронте ногу.

На Рижском вокзале снимали и эпизод проверки документов у профессора Плейшнера при его переправке в Швейцарии - из «Семнадцати мгновений весны». Отсюда бежит во Францию спасенная Штирлицем радистка Кэт. Если присмотреться, то здесь можно заметить ляп кинематографистов - надпись в углу вагона на русском языке.

Последний поезд до Риги с Рижского вокзала отправился еще в 2020-м. С тех пор пути здесь и вовсе разобрали. С разрывом транспортного сообщения с Западом необходимость в них окончательно отпала. Сохранившиеся поезда дальнего следования до Пскова и Великих Лук перевели на другие вокзалы. Сегодня Рижский обслуживает исключительно пригородные составы.

Сейчас здесь идет строительство так называемого турникетного павильона. Станция «Москва-Рижская» находится почти в 300 метрах от исторического здания вокзала.

Как говорится в официальном ответе РЖД на запрос нашего канала, в связи с отсутствием планов по дальнейшему использованию Рижского вокзала в производственной деятельности компании, его выставляют на продажу. Совет директоров предварительно одобрил сделку, сейчас ждут распоряжения правительства. Начальную цену на торгах пока не раскрывают, предстоит независимая оценка. Однако, по мнению экспертов, сумма сделки может составить до миллиарда рублей. И здесь, конечно, многих взволновала дальнейшая судьба здания.

«Здание Рижского вокзала относится к объектам культурного значения, соответственно, никаких изменений во внешнем облике производиться не может и не должно быть. Но переделать внутреннее пространство, его адаптировать под современные реалии - возможно», - объясняет архитектор Руслан Кирничанский.

А вот что это за реалии, можно посмотреть на примере петербургского Варшавского вокзала. Огромный паровоз в центре зала. Два года назад там появился крупнейший в России фудмолл - почти 90 ресторанов. А ещё - концертный зал, магазины и площадки для детского отдыха.

И это не сугубо российское изобретение. Бывший вокзал д’Орсе с одним из крупнейших собраний европейской живописи - сегодня третий по посещаемости музей Парижа. Решение о том, что будет внутри Рижского вокзала, по всей видимости, примет его потенциальный собственник.

«Все-таки это должно быть частью большого плана развития вот всей этой территории и интеграции в городскую застройку. Чтобы это стало центром притяжения. Ну, в том числе это и выставочные залы, галереи, музеи - все это тоже могло бы там быть», - считает урбанист Илья Заливухин.

В РЖД заявили, что продажа Рижского вокзала позволит интегрировать его в современную городскую среду и создать здесь привлекательную общественную зону. В рамках застройки территории бывшего Рижского грузового двора там планировали возвести новую штаб-квартиру компании. Переезд в нее был намечен на следующий год. Однако пока, по всей видимости, откладывается. Кроме того, в РЖД рассказали, что строительство транспортно-пересадочного узла не затрагивает историческое здание Рижского вокзала.

Предстоящая продажа Рижского вокзала для многих оказалась неожиданной еще и потому, что последние полтора года он был закрыт в связи с реконструкцией расположенной здесь одноименной железнодорожной станции. В перспективе здесь планируют связать второй, третий и четвертый Центральные диаметры, Большую Кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро, а также провести высокоскоростную магистраль из Москвы до Санкт-Петербурга. А Рижский вокзал так и останется одной из самых узнаваемых московских достопримечательностей.