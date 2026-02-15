МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Синоптик рассказал, как долго в столице продержится снег

Михаил Леус предупредил, что сход снега в этом году будет близок к самым поздним срокам.
Дарья Ситникова 21-02-2026 22:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Снег в столице может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Предположу, что снег в Москве сойдет во второй декаде апреля и ближе к ее окончанию», - рассказал он в своем Telegram-канале.

Леус объяснил, что такое предположение он сделал, основываясь на нынешнюю высоту снежного покрова, которая достигает 70 сантиметров. Поэтому сход снега в этом году будет близок к самым поздним срокам.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений в столице. Вчера, 20 февраля, высота снега достигла высоты 80 см. В то время как в центре столицы, на станции Балчуг, рост сугробов оказался лишь немного ниже и составил 77 см.

Обновление рекорда произошло из-за аномальных снежных осадков, который принес Балканский циклон «Валли».Он пришел к нам со стороны Болгарии и уже вошел в топ-4 самых сильных за всю историю наблюдений в стране.

После Москвы циклон двинется в Санкт-Петербург, Ярославль и Нижний Новгород. Но и в Москве оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что финский залив полностью покрылся льдом благодаря безветренной и морозной погоде. Такое в последний раз было в 2010 и 2011 годах.

