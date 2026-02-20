В Москве высота сугробов стала рекордной за всю историю метеонаблюдений

Высота снежного покрова в Москве стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений в столице. Об этом сообщили ТАСС в метеорологической обсерватории МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Отмечена рекордно большая высота снежного покрова за все 72 года наблюдений: 80 сантиметров», - сказано в материале.

Сегодня высота снега достигла высоты 80 см. В то время как в центре столицы, на станции Балчуг, рост сугробов оказался лишь немного ниже и составил 77 см.

До этого рекордная высота сугробов наблюдалась 26 марта 2013 года. Тогда они выросли также до 77 см.

Обновление рекорда произошло из-за аномального снежного дня накануне. Вчера, 19 февраля, суточная сумма осадков достигла 24,4 мм. Это значение оказалось седьмым в ряду наибольших для твердых осадков в холодный период начиная с 1954 года.

Напомним, на Центральную Россию обрушился мощный снегопад, который уже назвали метелью века. Его принес балканский циклон «Валли».

Он пришел к нам со стороны Болгарии и готов побить несколько рекордов. Этот снегопад уже вошел в топ-4 самых сильных за всю историю наблюдений в стране.

После Москвы циклон двинется в Санкт-Петербург, Ярославль и Нижний Новгород. Но и в Москве оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать.