Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

В воскресенье в регион придет циклон, который принесет шторм и сломает лед.
Владимир Рубанов 21-02-2026 15:18
© Фото: kammeteo, Telegram

Финский залив полностью покрылся льдом благодаря безветренной и морозной погоде. Такое в последний раз было в 2010 и 2011 годах. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Накануне над Финским заливом светило яркое солнце. Последние дни были тихими и морозными, что позволило льду полностью распространиться по всей акватории.

По словам специалиста, в горле залива лед был еще молодым и тонким и почти прозрачным. Поэтому его трудно увидеть на спутниковых снимках.

В субботу ситуация кардинально изменилась. В воскресенье в регион придет циклон, который принесет шторм на запад Финского залива. Он начнет ломать и сжимать ледяной покров.

Завтрашний циклон обещает не только снег, местами сильный, но и усиление ветра. Погода 22 февраля будет не самой комфортной. Температура останется в пределах -1…-3 градусов, а снега ожидается около 5-8 сантиметров.

Атомный ледокол «Сибирь» направлен в Финский залив для обеспечения безопасного прохода судов из-за сложной ледовой обстановки, сообщалось ранее. В пятницу стало известно, что он уже успешно провел через акваторию шесть крупнотоннажных судов.

Сложная ледовая обстановка сложилась также в Балтийском море у берегов Германии. Там сломался ледокол Neuwerk, когда направлялся на работы по созданию судоходного канала. Из-за этого танкеры не могли пройти к газовому терминалу в порту Мукран.

