NYT сообщила о переброске сотен военных США из Катара и Бахрейна

Военнослужащих переместили для других задач, сообщили американские чиновники.
Владимир Рубанов 21-02-2026 21:03
© Фото: Senior Airman TraVonna Hawkins Keystone Press Agency, Global Look Press

США перебросили для выполнения других миссий своих солдат, расквартированных на базах в Катаре и Бахрейне. Об этом сообщает New York Times. До этого газета написала, что военнослужащих оттуда эвакуировали. Потом эту информацию опровергли американские чиновники.

Согласно исправленному материалу, американские военнослужащие были перемещены с базы Аль-Удейд в Катаре и объектов в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США. Это произошло на фоне обострения напряженности вокруг Ирана.

Во время предыдущей атаки США на Исламскую Республику в июне прошлого года Иран атаковал ракетами американскую базу в Катаре. Однако иранские официальные лица заранее предупредили об этом американские и катарские власти.

На фоне новой эскалации Пентагон опасается ответных ударов Ирана по американским базам, где размещено от 30 до 40 тысяч военнослужащих США, отмечает NYT. По этой причине Центральное командование США держит два авианосца вдали от Ирана, чтобы защитить их от возможного удара баллистическими ракетами, сообщил изданию американский военный чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду, что иранские власти согласятся на переговоры и заключат «справедливую и равноправную» сделку, которая предполагает полный отказ от ядерного оружия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран.

CBS сообщал, что Тегеран сделал Вашингтону предложение о доступе к нефтегазовым ресурсам. Предполагается, что в Иране согласны на три года остановить ядерную программу и вывезти материалы в третью страну. Россия готова принять обогащенный уран из Исламской Республики, заявили в «Росатоме».

