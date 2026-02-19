«Росатом» готов к работе с иранцами по вывозу обогащенного урана

Россия готова принять обогащенный уран из Ирана при соответствующих договоренностях Тегерана с США. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что у РФ уже есть такой опыт.

Лихачев подчеркнул, что параметры этой работы может определить иранское руководство. Он выразил уверенность, что в ходе переговоров стороны примут решение о судьбе обогащенного ядерного материала в Иране. Россия, по словам Лихачева, готова технологически решить любую проблему в партнерстве с иранскими специалистами и народом Ирана.

В ходе переговоров с США Иран предложил прекратить обогащение урана и передать часть своих запасов России, сообщалось ранее. В Кремле напомнили, что Москва уже предлагала принять ядерные материалы из Исламской Республики.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал переговоры с США в Женеве 17 февраля конструктивными. Он подчеркнул, что на будущих встречах будут использованы достигнутые договоренности. После этого стороны смогут приступить к детальному обсуждению основного содержания возможного соглашения. В то же время Пентагон продолжает концентрацию военных сил в регионе для возможного удара по Ирану.