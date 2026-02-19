МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Росатом» готов к работе с иранцами по вывозу обогащенного урана

Лихачев напомнил о готовности России принять ядерные материалы из Ирана.
Владимир Рубанов 19-02-2026 17:05
© Фото: rosatomru, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова принять обогащенный уран из Ирана при соответствующих договоренностях Тегерана с США. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что у РФ уже есть такой опыт.

Лихачев подчеркнул, что параметры этой работы может определить иранское руководство. Он выразил уверенность, что в ходе переговоров стороны примут решение о судьбе обогащенного ядерного материала в Иране. Россия, по словам Лихачева, готова технологически решить любую проблему в партнерстве с иранскими специалистами и народом Ирана.

В ходе переговоров с США Иран предложил прекратить обогащение урана и передать часть своих запасов России, сообщалось ранее. В Кремле напомнили, что Москва уже предлагала принять ядерные материалы из Исламской Республики.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал переговоры с США в Женеве 17 февраля конструктивными. Он подчеркнул, что на будущих встречах будут использованы достигнутые договоренности. После этого стороны смогут приступить к детальному обсуждению основного содержания возможного соглашения. В то же время Пентагон продолжает концентрацию военных сил в регионе для возможного удара по Ирану.

#в стране и мире #Уран #сша #Иран #Росатом #переговоры #ядерная программа #Алексей Лихачев #обогащение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
2
Оружие Египта
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
5
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
6
Военные инженеры Будды
7
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
8
ФСВТС России
9
Морская пехота. 320 лет во славу России
10
Станкостроение. Часть 4
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 