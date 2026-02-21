МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лыжник Клебо на три месяца отказался от поцелуев, чтобы не заболеть перед ОИ

Эмилю Иверсену, который делил с Клебо номер во время соревнований, пришлось надеть защитную маску, после того как он обнял свою девушку.
Дарья Ситникова 21-02-2026 19:22
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо после победы в олимпийском марафоне впервые с декабря поцеловал свою девушку Перниллу Десвик, поскольку все это время был на карантине. Об этом сообщило агентство NRK.

«Единственный раз за всю Олимпиаду, когда я ее видел, был вчера вечером, когда мы гуляли. Я с нетерпением ждал, когда все это закончится, чтобы мы могли провести немного больше времени вместе», – сказал норвежский лыжник.

Он первенствовал в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км на Олимпийских играх в Италии. Тем самым Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом, побив свой же рекорд по общему количеству золотых медалей на зимних Играх.

Норвежский лыжник стал первым спортсменом, который выиграл шесть золотых медалей на одной Олимпиаде. Эмилю Иверсену, который делил с ним номер во время соревнований, пришлось надеть защитную маску, после того как он обнял свою девушку.

Ранее стало известно, что российский лыжник Савелий Коростелев стал пятым в масс-старте классическим стилем на 50 километров на Олимпийских играх. Он пришел к финишу марафона с результатом 2 часа 10 мину 23,1 секунды.

Россиянин отстал от победителя Клебо на 3 минуты 16 секунд. Он показал результат 2 часа 7 минут 7,1 секунды.

Зимняя Олимпиада завершится уже завтра, 22 февраля. Пока у россиян одна медаль - серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

